Песков прокомментировал желание Зеленского построить город для переселенцев с Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского построить город для переселенцев с Крыма в Херсонской области.

Ранее Зеленский анонсировал планы строительства нового населенного пункта для переселенцев с полуострова Крым. По его замыслу, в Херсонской области появится «город-сад». Якобы соответствующая договоренность достигнута Зеленским с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Если на Украине для кого-то будет построен "город мечты", то это будет здорово», — заявил официальный представитель Кремля.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведенного референдума.