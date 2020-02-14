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Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

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12:51   14 Февраля 2020
Россия

Песков прокомментировал желание Зеленского построить город для переселенцев с Крыма

Песков прокомментировал желание Зеленского построить город для переселенцев с Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского построить город для переселенцев с Крыма в Херсонской области. 

Ранее Зеленский анонсировал планы строительства нового населенного пункта для переселенцев с полуострова Крым. По его замыслу, в Херсонской области появится «город-сад». Якобы соответствующая договоренность достигнута Зеленским с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

«Если на Украине для кого-то будет построен "город мечты", то это будет здорово», — заявил официальный представитель Кремля. 

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведенного референдума. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #песков #политика

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