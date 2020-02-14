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12:49   14 Февраля 2020
Россия

Кремль назвал враньем встречу Зеленского и Патрушева

Кремль назвал враньем встречу Зеленского и Патрушева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, передает Федеральное агентство новостей. 

Ранее украинская программа «Схема» выпустила расследование со ссылками на источники. В нем говорится, что Патрушев якобы летал в Оман на чартере, где в то время отдыхал Зеленский. Затем украинский президент якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетел секретарь Совбеза РФ. В публикации отмечалось, что возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки.

«По-русски — это вранье. По-английски — фейк ньюз», — прокомментировал Песков. 

По мнению представителя Кремля, авторы фейка преследуют «какие-то провокационные цели». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #зеленский

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