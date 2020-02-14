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12:38   14 Февраля 2020
Россия

Кремль признает заслуги Лужкова перед Москвой

Кремль признает заслуги Лужкова перед Москвой

Отдается должное тому вкладу, который Юрий Михайлович внес в развитие Москвы. Такими словами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об указе президента рекомендовать по Лужкову мемориальную доску и дать имя столичному вузу.

Представители СМИ уточнили, нет ли в этой рекомендации противоречия, поскольку Юрия Лужкова отправили в отставку из-за утраты доверия, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, доверие восстановлено», — сказал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #лужков #мемориальная доска

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