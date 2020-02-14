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12:36   14 Февраля 2020
Россия

Кремль заявил, что российскому послу в Турции ничего не угрожает

Кремль заявил, что российскому послу в Турции ничего не угрожает

Несмотря на прямые угрозы российскому послу в Турции, власти принимающей стороны примут все меры по обеспечению безопасности гражданина РФ и ему ничего не угрожает, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что продолжаются очень тесные контакты между Россией и Турцией. Контакты на разных уровнях. Общаются наши президенты, военные. Что касается ситуации вокруг нашего посла в Турции, то не сомневайтесь, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности посла и всех сотрудников компаний и загранучреждений в Турции, всех до одного, в соответствии с Венской конвенций и духом наших двухсторонних отношений», – сказал Песков.

Турция продолжает поддерживать и контролировать некоторые группировки боевиков в Идлибе. Дамаск считает присутствие турецких военных на своей земле незаконным и приравнивает это к военному вторжению. 10 февраля Анкара заявила о «нейтрализации» 101 сирийского военного после того, как пятеро турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск.11 февраля турецкая сторона заявила о «нейтрализации» 51 сирийского военного. Ранее, в ходе переговоров с делегацией из РФ, Турция настаивала на сохранении границ идлибской зоны деэскалации в соответствии с условиями сочинского соглашения, а также требовала от Дамаска вывести оттуда правительственные силы до конца февраля.

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Автор: Алина Бранцевич
#идлиб #песков #турция #посол рф

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