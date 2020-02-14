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 МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР

МИД РФ: Российские специалисты готовят военных и полицейских в ЦАР
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

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12:29   14 Февраля 2020
Россия

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию РФ, которое будет общероссийским. Соответствующий указ подписан в пятницу, 14 февраля. 

Ранее глава государства возложил на Центризбирком организацию подготовки и проведения голосования. Накануне президент заявил, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в будний день, специально для этого его сделают выходным. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что этот день будет выходным, но не за счет других нерабочих дней

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Автор: Ольга Воскресенская
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