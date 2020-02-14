Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию РФ, которое будет общероссийским. Соответствующий указ подписан в пятницу, 14 февраля.

Ранее глава государства возложил на Центризбирком организацию подготовки и проведения голосования. Накануне президент заявил, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в будний день, специально для этого его сделают выходным. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что этот день будет выходным, но не за счет других нерабочих дней.