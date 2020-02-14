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12:27   14 Февраля 2020
Весь мир

Совет министров Италии выделил дополнительные деньги на восстановление Венеции

Совет министров Италии выделил дополнительные деньги на восстановление Венеции

Италия выделила еще 84 миллиона 47 тысяч евро на ликвидацию последствий и выплаты пострадавшим от исторического наводнения в Венеции в ноябре 2019 года. Об этом сообщил представитель правительственного дворца Киджи.

По его словам, деньги направят на чрезвычайную помощь и поддержку населения, на восстановление деятельности госслужб и стратегической инфраструктуры, на работу с отходами и обломками, а также на внедрение экономических мер немедленной поддержки населения и хозяйственно-производственной деятельности на территории Венеции.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро добавил, что Венеция получит деньги и приступит к первым выплатам.

«Мы в качестве руководства комиссариата по восстановлению проинформируем о том, когда начнутся выплаты», — резюмировал Бруньяро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#италия #восстановление #наводнение #венеция

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