Совет министров Италии выделил дополнительные деньги на восстановление Венеции
Италия выделила еще 84 миллиона 47 тысяч евро на ликвидацию последствий и выплаты пострадавшим от исторического наводнения в Венеции в ноябре 2019 года. Об этом сообщил представитель правительственного дворца Киджи.
По его словам, деньги направят на чрезвычайную помощь и поддержку населения, на восстановление деятельности госслужб и стратегической инфраструктуры, на работу с отходами и обломками, а также на внедрение экономических мер немедленной поддержки населения и хозяйственно-производственной деятельности на территории Венеции.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро добавил, что Венеция получит деньги и приступит к первым выплатам.
«Мы в качестве руководства комиссариата по восстановлению проинформируем о том, когда начнутся выплаты», — резюмировал Бруньяро.
Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per #Venezia. Pronti ad erogare i primi rimborsi a 6.916 tra privati ed imprese oltre ad avviare altri 37mln € di cantieri per il ripristino della città Una risposta concreta, con un lavoro di squadra!▶️https://t.co/Vt3ZSj19H9 pic.twitter.com/OBVETXVH6A— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 13, 2020