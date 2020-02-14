Совет министров Италии выделил дополнительные деньги на восстановление Венеции

Италия выделила еще 84 миллиона 47 тысяч евро на ликвидацию последствий и выплаты пострадавшим от исторического наводнения в Венеции в ноябре 2019 года. Об этом сообщил представитель правительственного дворца Киджи.

По его словам, деньги направят на чрезвычайную помощь и поддержку населения, на восстановление деятельности госслужб и стратегической инфраструктуры, на работу с отходами и обломками, а также на внедрение экономических мер немедленной поддержки населения и хозяйственно-производственной деятельности на территории Венеции.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро добавил, что Венеция получит деньги и приступит к первым выплатам.

«Мы в качестве руководства комиссариата по восстановлению проинформируем о том, когда начнутся выплаты», — резюмировал Бруньяро.