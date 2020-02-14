Иран готов продавать нефть Белоруссии

Власти Ирана выразили готовность продавать нефть Белоруссии. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.

«Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть», — заявил он.

Яри также подчеркнул, что это «чисто коммерческий вопрос». По его словам, Тегеран является одним из крупнейших мировых поставщиков нефти, который ищет возможности для продажи.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Америка готова на 100 процентов обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам.