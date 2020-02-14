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12:13   14 Февраля 2020
Россия

Бюллетень по поправкам в Конституцию будет содержать лишь два варианта ответа

Бюллетень по поправкам в Конституцию будет содержать лишь два варианта ответа

Бюллетень по поправкам в Конституцию будет содержать лишь два варианта ответа, об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас. По его словам, для вопроса будут лишь ответы «да» и «нет». 

Кроме того, сенатор заявил, что день для голосования по поправкам в главный закон страны будет выходным, но не за счет других нерабочих праздничных дней. 

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который сделают выходным. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в документ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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