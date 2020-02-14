Бюллетень по поправкам в Конституцию будет содержать лишь два варианта ответа, об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас. По его словам, для вопроса будут лишь ответы «да» и «нет».

Кроме того, сенатор заявил, что день для голосования по поправкам в главный закон страны будет выходным, но не за счет других нерабочих праздничных дней.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который сделают выходным. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в документ.