Немецкие журналисты выяснили источник слухов о ЧВК «Вагнера» в Ливии

В опубликованном докладе генеральных инспекторов Госдепа США и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке говорится, что российская ЧВК «Вагнера» якобы находится в Ливии. Редакция ФАН и немецкое издание Zuerst нашли истоки такой информации.

Журналисты Zuerst обнаружили договор, который заключили американская лоббистская компания Mercury Public Affairs и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в апреле 2019 года. Документ подписали должностные лица ПНС.

Кроме того, компания опубликовала в открытом доступе отчет для ПНС. В нем прописано не только лоббирование интересов «правительства» через американских политиков, но и конкретное число представителей ЧВК «Вагнера» в Ливии, которое ничем не подтверждено, но должно фигурировать в публичной информации.

«По крайней мере 1000 российских наемников заключили контракт с ЧВК «Вагнера» на землях Ливии с сентября в попытке перевернуть ход войны», – говорится в отчете.

После заключения этого контракта сенаторы США Крис Кунс, Линдси Грэм, Крис Мерфи и Марко Рубио активно голосовали за применение санкций против России, а также продвигали законопроект по усилению роли США в Ливии. Сенаторы вынесли на рассмотрение Конгресса «The Libya Stabilization Act», который «наложит санкции на лица, разжигающие насилие в стране, потребует отчета об участии иностранных правительств и стратегии противодействия российскому влиянию».

Оказалось, что сотрудничеством с Mercury Public Affairs ПНС Ливии не ограничилось – в сентябре триполийская сторона заключила контракт с еще одной компанией – Gotham Government Relations & Communications – на сумму полтора миллиона долларов.

В ливийском конфликте участвуют две стороны: связанное с террористами ПНС Файеза Сарраджа в Триполи и Палата представителей (из Тобрука) с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Однако в последнее время все больше западных СМИ поддерживают ПНС. Издание Zuerst выяснило, что сквозной темой всех публикаций о ПНС является лейтмотив «во всем виноваты русские». Западные журналисты утверждают, что вопреки перемирию глава ЛНА готовится к взятию Триполи и якобы в своих действиях он заручился поддержкой ЧВК «Вагнера». Американские лоббисты выполняют функцию пиарщиков террористической структуры в Ливии, которые, в свою очередь, пытаются навязать мировому сообществу миф о присутствии ЧВК «Вагнера» в регионе, распространяя неподтвержденную информацию в своих публикациях.