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12:02   14 Февраля 2020
Весь мир

Власти КНР призвали Вашингтон прекратить необоснованное давление

Власти КНР призвали Вашингтон прекратить необоснованное давление

Власти КНР призывают Вашингтон прекратить давить на китайские предприятия, в том числе на Huawei. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

Шуан заверил, что в КНР всегда призывают китайские предприятия соблюдать местное законодательство в странах, где они ведут свою деятельность, а также придерживаться рыночных принципов и международных правил. 

Он отметил, что на протяжении некоторого времени США по любому поводу злоупотребляли государственной властью и давили на китайские организации без каких-либо обоснований, «аморально и недостойно». Поэтому Китай призывает Штаты прекратить необоснованное давление. 

«Подобная экономическая травля является откровенным отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда восхваляли, это серьезно подрывает репутацию и имидж США, и в итоге нанесет ущерб интересам американских компаний», — подчеркнул он.

Ранее Вашингтон предъявил новые обвинения Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу, которые, по их мнению, на протяжении 20 лет занимались «незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности» в США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #кнр #общество #весь мир

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