Власти КНР призвали Вашингтон прекратить необоснованное давление

Власти КНР призывают Вашингтон прекратить давить на китайские предприятия, в том числе на Huawei. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заверил, что в КНР всегда призывают китайские предприятия соблюдать местное законодательство в странах, где они ведут свою деятельность, а также придерживаться рыночных принципов и международных правил.

Он отметил, что на протяжении некоторого времени США по любому поводу злоупотребляли государственной властью и давили на китайские организации без каких-либо обоснований, «аморально и недостойно». Поэтому Китай призывает Штаты прекратить необоснованное давление.

«Подобная экономическая травля является откровенным отрицанием принципов рыночной экономики, которые США всегда восхваляли, это серьезно подрывает репутацию и имидж США, и в итоге нанесет ущерб интересам американских компаний», — подчеркнул он.

Ранее Вашингтон предъявил новые обвинения Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу, которые, по их мнению, на протяжении 20 лет занимались «незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности» в США.