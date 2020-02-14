Президент РАО согласился с необходимостью закрепить роль науки в Конституции

Сейчас очень важно закрепить в Конституции роль науки, ученых, учителей и врачей. Об этом в комментарии РИА Новости заявил президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

По его словам, предложение расширить положения Конституции, которые говорят о роли науки​​​, очень важная идея, которую в четверг, 13 февраля, на встрече с рабочей группой поддержал президент РФ. Роль науки, ученых, учителей и врачей — очень важный момент, который необходимо отразить в основном законе страны.

«Более того, это вопрос с большой историей, потому что мы помним, еще в советской Конституции науке было уделено большое место и внимание», — добавил президент РАО.