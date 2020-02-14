Президент РАО согласился с необходимостью закрепить роль науки в Конституции
Сейчас очень важно закрепить в Конституции роль науки, ученых, учителей и врачей. Об этом в комментарии РИА Новости заявил президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.
По его словам, предложение расширить положения Конституции, которые говорят о роли науки, очень важная идея, которую в четверг, 13 февраля, на встрече с рабочей группой поддержал президент РФ. Роль науки, ученых, учителей и врачей — очень важный момент, который необходимо отразить в основном законе страны.
«Более того, это вопрос с большой историей, потому что мы помним, еще в советской Конституции науке было уделено большое место и внимание», — добавил президент РАО.
#НовоОгарёво: Встреча Президента с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию https://t.co/JytNReR7R4 pic.twitter.com/CU3KwqYWJC— Президент России (@KremlinRussia) February 13, 2020