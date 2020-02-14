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11:51   14 Февраля 2020
Россия

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов на теневые форумы

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов на теневые форумы

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов на теневые форумы, о которых ранее сообщала газета «Известия». По данным банка, речь идет о данных на 2015 и 2016 год. 

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идет об информации 2015–2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — указано в сообщении банка. 

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что на теневых форумах якобы появились данные о продаже персональной информации 120 тысяч клиентов Сбербанка. По данным издания, предложений о продаже было два: на 20 и 100 тысяч клиентов. 

В конце января 2020 года в Сбербанке объяснили, как мошенники получают данные банковских карт. Люди сами провоцируют преступников, пересылая в социальных сетях и мессенджерах фотографии своих банковских карт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сбербанк #общество #утечка

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