Сбербанк опроверг утечку данных клиентов на теневые форумы, о которых ранее сообщала газета «Известия». По данным банка, речь идет о данных на 2015 и 2016 год.

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идет об информации 2015–2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — указано в сообщении банка.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что на теневых форумах якобы появились данные о продаже персональной информации 120 тысяч клиентов Сбербанка. По данным издания, предложений о продаже было два: на 20 и 100 тысяч клиентов.

В конце января 2020 года в Сбербанке объяснили, как мошенники получают данные банковских карт. Люди сами провоцируют преступников, пересылая в социальных сетях и мессенджерах фотографии своих банковских карт.