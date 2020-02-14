Путин утвердил состав Совета по борьбе с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и состав президиума этого совета. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В новом составе остались председатель СК Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Генеральный прокурор Игорь Краснов вошел в состав совета по согласованию. В Совет были включены вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, помощник президента РФ Максим Орешкин и еще 27 человек.

Совет при президенте РФ по противодействию коррупции был образован по указу Путина в 2008 году. В перечень обязанностей органа входят подготовка предложений по борьбе с коррупцией, координация работы органов исполнительной власти по борьбе с ней и контроль за исполнением мероприятий по противодействию коррупции.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совфеда заявил, что Генпрокуратура уделит особое внимание коррупции Краснов намерен организовать контрольно-надзорную деятельность, чтобы освободить бизнес от коррупции.