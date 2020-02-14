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11:41   14 Февраля 2020
Россия

Сотрудничество отдельных ведомств РФ и Латвии удалось поддержать в 2019 году

Сотрудничество отдельных ведомств РФ и Латвии удалось поддержать в 2019 году

Несмотря на разные подходы Москвы и Риги в международных делах. Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов. По его словам, сотрудничество отдельных российских и латвийских министерств и ведомств в 2019 году удалось поддержать на высоком уровне.

Это касается не только достаточно плодотворных межмидовских контактов, но и взаимодействия по линии министерств культуры, внутренних дел, транспорта, экономического развития. В 2019 году дальнейшее развитие получило региональное и приграничное сотрудничество стран.

«Интерес к сотрудничеству на экономическом направлении подтверждается данными ФТС России», — резюмировал дипломат.

Зафиксировали рост товарооборота между РФ и Латвией на 4,7 процента, при этом российский экспорт увеличился на 5,2 процента и составил порядка 4,7 миллиарда долларов, а вот импорт сократился на процент до 428 миллионов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #латвия #сотрудничество #общество

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