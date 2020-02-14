Вирусолог Зуев назвал маловероятным прогноз ВОЗ по коронавирусу

Россия хорошо защищена от коронавируса, наши эпидемиологические службы блестяще организуют проверки. Прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей не имеет оснований. Об этом заявил почетный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев в беседе с «Москва 24» в пятницу, 14 февраля.

Ранее советник ВОЗ, эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что две трети населения планеты могут заразиться коронавирусом. Он отметил, что если будет найден способ замедлить скорость распространения заболевания, все равно в группе риска остаются около 30 процентов жителей планеты.

По словам Зуева, сценарий заражения инфекцией двух третей населения планеты маловероятен. Он напомнил, что изначально «кривая заболеваемости шла вверх», а затем стабилизировалась.

«И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель», — пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что в отношении коронавируса существует общемировая практика — изоляция в течение двух недель, которая призвана сдерживать заболевание.

Вирусолог также прокомментировал американские прогнозы, согласно которым в Китае должны были заразиться миллионы. Однако в США это предполагали без учета противоэпидемических мероприятий, отметил он и добавил, что Россия отлично защищена от вируса.