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11:41   14 Февраля 2020
Россия

Вирусолог Зуев назвал маловероятным прогноз ВОЗ по коронавирусу

Вирусолог Зуев назвал маловероятным прогноз ВОЗ по коронавирусу

Россия хорошо защищена от коронавируса, наши эпидемиологические службы блестяще организуют проверки. Прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей не имеет оснований. Об этом заявил почетный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев в беседе с «Москва 24» в пятницу, 14 февраля. 

Ранее советник ВОЗ, эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что две трети населения планеты могут заразиться коронавирусом. Он отметил, что если будет найден способ замедлить скорость распространения заболевания, все равно в группе риска остаются около 30 процентов жителей планеты. 

По словам Зуева, сценарий заражения инфекцией двух третей населения планеты маловероятен. Он напомнил, что изначально «кривая заболеваемости шла вверх», а затем стабилизировалась.

Вирусолог Зуев назвал маловероятным прогноз ВОЗ по коронавирусу

«И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель», — пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что в отношении коронавируса существует общемировая практика — изоляция в течение двух недель, которая призвана сдерживать заболевание. 

Вирусолог также прокомментировал американские прогнозы, согласно которым в Китае должны были заразиться миллионы. Однако в США это предполагали без учета противоэпидемических мероприятий, отметил он и добавил, что Россия отлично защищена от вируса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #китай #общество #весь мир #коронавирус

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