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11:30   14 Февраля 2020
Россия

Росстат опубликовал статистику по свадьбам и разводам

Росстат опубликовал статистику по свадьбам и разводам

Росстат опубликовал статистику по свадьбам и разводам в России. Об этом сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения-2020.

Так, в 2019 года поженились 917 тысяч пар, что на 24 тысячи больше, чем в 2018-м. А вот разводов стало на 56 тысяч меньше, их количество составило 528 тысяч. При этом активно женятся россияне в возрасте от 25 до 29 лет.

По данным аналитиков, разводов становится меньше из-за того, что в стране растет количество незарегистрированных браков. При этом на развод пары решаются, прожив и год, и 20 лет с момента свадьбы, передает РИА Новости. 

Активнее всего в 2019 году женились москвичи, за год в столице произошло 79,4 тысячи свадеб. На втором месте — Московская область с 54,4 тысячи свадеб. Тройку лидеров замыкает Петербург, жители которого женились 47 тысяч раз. В топе-5 также Краснодарский край и Ростовская область. 

Эксперты также сообщили, что в Ивановской, Тульской, Новгородской и Ярославской областях доля мужчин составляет 45 процентов от общего числа населения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #петербург #свадьба #общество #развод

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