ФСБ задержала мужчину в Подмосковье, собравшего 25 миллионов рублей для террористов ИГ*

Финансиста запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, собравшего более 25 миллионов рублей для террористов, задержали в Подмосковье, сообщили в ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации "Исламское государство"*», — говорится в релизе.

Противоправную деятельность финансиста террористов пресекла ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. В отношении жителя Подмосковья 1968 года рождения расследуется уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

* – террористическая организация, запрещена в РФ.