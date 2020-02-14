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11:15   14 Февраля 2020
Россия

ФСБ задержала мужчину в Подмосковье, собравшего 25 миллионов рублей для террористов ИГ*

ФСБ задержала мужчину в Подмосковье, собравшего 25 миллионов рублей для террористов ИГ*

Финансиста запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, собравшего более 25 миллионов рублей для террористов, задержали в Подмосковье, сообщили в ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации "Исламское государство"*», — говорится в релизе.

Противоправную деятельность финансиста террористов пресекла ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. В отношении жителя Подмосковья 1968 года рождения расследуется уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». 

* – террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#иг #фсб #террористы #подмосковье

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