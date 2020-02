МИД Великобритании подтвердил приглашение РФ на саммит ООН по климату

Россия получит приглашение на 26-й саммит ООН по климату, который пройдет в Глазго в ноябре 2020 года. Об этом в комментарии РИА Новости заявила глава полярного департамента британского министерства иностранных дел Джейн Рамбл.

По ее словам, на предстоящий саммит ООН пригласили всех участников соглашения по климату, поэтому Москва может направить в Глазго российских представителей. РФ — одно из ключевых государств для достижения прогресса в вопросах изменения климата.

The average person spends 3.5 hours on their ????. Why not use this time to #VoteForClimate? @UNDP has launched #Mission1Point5, a mobile game to learn about #ClimateChange & ways to tackle it. https://t.co/l2R7gtkEQo pic.twitter.com/5oCxkyQRhr