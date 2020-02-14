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 Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

11:11   14 Февраля 2020
Весь мир

Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

Более 1700 врачей заразились новым типом коронавируса в Китае, шестеро из них погибли. Об этом заявил замглавы государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь в пятницу, 14 февраля. 

По его данным, в КНР пневмонией заразились 1716 медицинских работников. Исинь отметил, что это 3,8 процента от общего числа зараженных. Шестеро врачей скончались, это 0,4 процента от всех летальных исходов. 

В Китае тех, кто сражается с коронавирусом, называют «ангелы в белых одеждах» или «бойцы в белых халатах». Ведь именно на плечи врачей ложится самая большая ответственность в борьбе с заболеванием. 

31 декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019n-Cov. По последним данным, число зараженных превысило 64 тысячи человек, от пневмонии скончались 1383 человека, а выздоровели — 6919. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#китай #общество #весь мир #врачи #коронавирус

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