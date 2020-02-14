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11:26   14 Февраля 2020
Россия

Чудновец рассказала, почему вышла на пикет в поддержку похищенных в Ливии россиян

Чудновец рассказала, почему вышла на пикет в поддержку похищенных в Ливии россиян

Российская правозащитница Евгения Чудновец прокомментировала свой одиночный пикет в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых с мая 2019 года незаконно удерживают в ливийской тюрьме «Митига». По ее словам, она выступает за то, чтобы россияне вернулись на Родину. 

Чудновец говорит, что ее поразила история незаконного удержания россиян в Ливии, так как она сама была задержана и знает, каково это — быть не на свободе и скучать по родным и близким.

«Когда я услышала эту дикую историю, я поняла что обязательно должна поучаствовать в пикете, за то, чтобы наши ученые, социологи и врачи вернулись на Родину. Меня настолько эта история поразила, я когда летела из Екатеринбурга, я вспоминала каково это - сидеть в тюрьме. Когда ты вдали от родственников, от внешнего мира, ты не знаешь информацию что происходит. Я представила как им сейчас там, им очень плохо», — говорит правозащитница.

По словам Евгении Чудновец, она готова лететь в Ливию, чтобы выяснить, в каких условиях содержатся Шугалей и Суэйфан, а также попробовать поговорить с теми, кто их удерживает и договориться об освобождении россиян. Правозащитница рассчитывает на успех в этом деле. 

В мае 2019 года в Ливии были задержаны два гражданина РФ — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи из России на законных основаниях проводили социологическое исследование в Ливии. У обоих были все необходимые визы для въезда в страну: их визит был полностью согласован. Шугалея и Суэйфана поместили в тюрьму «Митига», не предъявляя официальных обвинений. К ним не пускают адвокатов, содержат в нечеловеческих условиях на жаре, без еды и воды. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #чудновец #Шугалей # Ливия

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