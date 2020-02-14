Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов войдет в состав сенаторов Совфеда

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов войдет в состав сенаторов Совета Федерации. Артамонов был губернатором региона в течение 20 лет, но подал в отставку по собственному желанию. Отставку принял президент РФ Владимир Путин.

По словам Артамонова, коллеги должны помочь в работе врио главы Калужской области Владиславу Шапше, которого представили региональному правительству в пятницу, 14 февраля. Артамонов поблагодарил коллег за плодотворную работу «плечом к плечу».

«Мне бы очень не хотелось, чтобы какой-то откат назад начал происходить. Только вперед. У нас хороший коллектив, работоспособный. Все работают с большим интересом. И есть от этого результат», — заявил Артамонов.

Экс-глава региона считает, что с новым руководителем команда сможет идти к результату целенаправленно для улучшения жизни жителей Калужской области.