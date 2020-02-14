Вассерман призвал Милонова проще относиться ко Дню святого Валентина

Публицист и политолог Анатолий Вассерман посоветовал депутату Госдумы Виталию Милонову вспомнить свою молодость, прежде чем запрещать праздновать в школах День святого Валентина. Об этом в пятницу, 14 февраля, он заявил в беседе с Nation News.

Вассерман в беседе с изданием подчеркнул, что Милонову было бы полезно вспомнить свои юные годы, в которых «было много интересного». Публицист также напомнил, что запретный плод сладок, а это значит, что если запретить в школах 14 февраля, его будут праздновать вне учебных заведений.

«Уже не помню, кто из великих ученых, кажется, Лев Давыдович Ландау сказал: "Кто опаснее дурака? Дурак с инициативой". Еще Ларошфуко сказал: "Добрые советы охотно подает тот, кто не может подавать дурные примеры"», — отметил он.

Кроме этого, Вассерман призвал не придавать этому празднику несоразмерно большое значение. Ведь День святого Валентина оказывает на детей такое же влияние, как классическая литература. Он привел в пример знаменитых Ромео и Джульетту, которые в наше время попали бы в большинстве стран под законы о совращении несовершеннолетних.

«И с учетом всего этого считать, что День святого Валентина окажет на детей худшее воздействие, чем Ромео и Джульетта или письмо Татьяны Онегину, значит, придавать одному крошечному эпизоду мировой культуры несоразмерно большое значение», — резюмировал Вассерман.

Ранее Милонов предложил ввести запрет на празднование Дня святого Валентина в российских школах.