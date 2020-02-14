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10:53   14 Февраля 2020
Россия

Вассерман призвал Милонова проще относиться ко Дню святого Валентина

Вассерман призвал Милонова проще относиться ко Дню святого Валентина

Публицист и политолог Анатолий Вассерман посоветовал депутату Госдумы Виталию Милонову вспомнить свою молодость, прежде чем запрещать праздновать в школах День святого Валентина. Об этом в пятницу, 14 февраля, он заявил в беседе с Nation News.

Вассерман в беседе с изданием подчеркнул, что Милонову было бы полезно вспомнить свои юные годы, в которых «было много интересного». Публицист также напомнил, что запретный плод сладок, а это значит, что если запретить в школах 14 февраля, его будут праздновать вне учебных заведений. 

«Уже не помню, кто из великих ученых, кажется, Лев Давыдович Ландау сказал: "Кто опаснее дурака? Дурак с инициативой". Еще Ларошфуко сказал: "Добрые советы охотно подает тот, кто не может подавать дурные примеры"», — отметил он. 

Вассерман призвал Милонова проще относиться ко Дню святого Валентина

Кроме этого, Вассерман призвал не придавать этому празднику несоразмерно большое значение. Ведь День святого Валентина оказывает на детей такое же влияние, как классическая литература. Он привел в пример знаменитых Ромео и Джульетту, которые в наше время попали бы в большинстве стран под законы о совращении несовершеннолетних. 

«И с учетом всего этого считать, что День святого Валентина окажет на детей худшее воздействие, чем Ромео и Джульетта или письмо Татьяны Онегину, значит, придавать одному крошечному эпизоду мировой культуры несоразмерно большое значение», — резюмировал Вассерман.  

Ранее Милонов предложил ввести запрет на празднование Дня святого Валентина в российских школах.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вассерман #политика #милонов #общество

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