Путин наградил заместителей главы МИД РФ Рябкова и Моргулова

Президент России Владимир Путин наградил заместителей главы МИД РФ Сергея Рябкова и Игоря Моргулова, указ о награждении появился на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, Рябков и Моргулов награждаются орденами Александра Невского за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Ранее на портале правовой информации появился указ президента о том, что память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат в российской столице. В частности, присвоят его имя Московскому городскому университету управления правительства и установят на доме, где жил Лужков, памятную доску.