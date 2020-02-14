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 Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

Шестеро врачей скончались в Китае из-за коронавируса

10:24   14 Февраля 2020
Россия

Путин наградил заместителей главы МИД РФ Рябкова и Моргулова

Путин наградил заместителей главы МИД РФ Рябкова и Моргулова

Президент России Владимир Путин наградил заместителей главы МИД РФ Сергея Рябкова  и Игоря Моргулова, указ о награждении появился на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, Рябков и Моргулов награждаются орденами Александра Невского за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. 

Путин наградил заместителей главы МИД РФ Рябкова и Моргулова

Ранее на портале правовой информации появился указ президента о том, что память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат в российской столице. В частности, присвоят его имя Московскому городскому университету управления правительства и установят на доме, где жил Лужков, памятную доску. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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