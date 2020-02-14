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10:23   14 Февраля 2020
Россия

БРИКС планирует провести свыше 150 заседаний и форумов в 2020 году

БРИКС планирует провести свыше 150 заседаний и форумов в 2020 году

МИД РФ сообщил, что в текущем году БРИКС проведет свыше 150 форумов и собраний. Об этом стало известно в пятницу, 14 февраля. 

Свыше 20 из запланированных мероприятий пройдут на уровне министров и руководителей отраслевых ведомств, следует из уточненной версии календаря мероприятий «пятерки» на 2020 год. 

«<…> Проведена презентация приоритетов российского председательства в БРИКС на 2020 год под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста"», — передает МИД.

С 1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В группу из пяти стран входят РФ, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия. 

Ранее с 11 по 13 февраля в Санкт-Петербурге прошло первое заседание в 2020 году в период российского председательства в БРИКС под руководством замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #брикс

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