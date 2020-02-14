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10:47   14 Февраля 2020
Россия

Историк Гурьев заявил, что Польшу взяли в НАТО для информационной войны с РФ

Историк Гурьев заявил, что Польшу взяли в НАТО для информационной войны с РФ

Историк Евгений Гурьев считает, что Польша всегда вела русофобскую и антироссийскую политику, и именно для этого ее брали в НАТО. Об этом он заявил на полях пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» по теме «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом»

Эксперт уверен, что Запад намеренно искажает результаты Второй мировой войны, это является частью информационной войны и русофобской политики против России. Гурьев говорит, что сейчас страны в очередной раз противостоят друг другу в военно-политической и геополитической сферах, а информационная война как нельзя лучше подходит сюда. По мнению историка, инфовойны используют как оружие для манипуляции и изменения мирового мнения. 

В Польше недавно приняли резолюцию, согласно которой Германия и СССР несут равную ответственность за начало Второй мировой войны и называются «двумя тоталитарными державами». Гурьев говорит, что Польша всегда была известна своей русофобской политикой.

гурьев

«У Польши есть своя позиция, он с моей точки зрения она была всегда. Русофобия и "антироссия", как термин, у Польши со времен великого княжества Литовского и Ивана Грозного. В позиции Польши нет ничего нового», — цитирует историка «Слово и Дело»

Эксперт уверен, что и сейчас страна придерживается той же позиции, а 75-летие Победы стало дополнительным поводом для желания переписать историю. По мнению Гурьева, НАТО именно для этого взяли Польшу в свой состав, чтобы противостоять России, так как страна всегда отлично с этим справлялась. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #информационная война #русофобия

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