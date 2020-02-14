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Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

 Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России

Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

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 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
9:36   14 Февраля 2020
Россия

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу, который подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале правовой информации в пятницу, 14 февраля. 

В указе сообщается, что президент рекомендует столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, а также присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства столицы. Кроме того, Владимир Путин предложил провести другие мероприятия, направленные на увековечение памяти экс-мэра Москвы. 

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет во время плановой операции на сердце, которую ему проводили в Германии. Бывшего столичного градоначальника похоронили 12 декабря на Новодевичьем кладбище столицы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #лужков

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