Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу, который подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ появился на портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

В указе сообщается, что президент рекомендует столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, а также присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства столицы. Кроме того, Владимир Путин предложил провести другие мероприятия, направленные на увековечение памяти экс-мэра Москвы.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет во время плановой операции на сердце, которую ему проводили в Германии. Бывшего столичного градоначальника похоронили 12 декабря на Новодевичьем кладбище столицы.