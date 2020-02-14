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Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России
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Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
9:15   14 Февраля 2020
Россия

Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России

Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России

Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ, которое разрабатывает новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП).

Компании-производители в марте ознакомятся с новыми правилами утилизации пластиковой, стеклянной, жестяной и других видов упаковки собственных товаров, отметили в ведомстве. Саму концепцию правительство РФ примет до апреля.

Документ содержит меры разграничения экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усиление контроля за утилизацией.

В новую концепцию включат не только бутылки из пластика, стекла и жести, но и другие виды упаковки всех товаров, а не только напитков. В министерстве отметили, что сейчас документ находится на последних этапах согласования, после чего его должно принять правительство, передает ТАСС. Ожидается, что на стоимости товаров нововведение никак не отразится. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #упаковка #утилизация #минприроды рф

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