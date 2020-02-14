Бесплатная парковка в Москве будет действовать 23 и 24 февраля, об этом сообщил замглавы столицы Максим Ликсутов. Любой житель или гость столицы сможет оставить автомобиль бесплатно на той улице, которая входит в зону платного парковочного пространства.

По словам Ликсутова, традиционно в праздничные дни интенсивность автомобильного движения в Москве снижается, поэтому разрешение на бесплатную парковку около театров, музеев, выставочных залов и площадок фестивалей не повлияет на загруженность городских дорог.

«Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества», — говорит заместитель мэра Москвы.

Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам, добавил Ликсутов.