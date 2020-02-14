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Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат по указу Путина

 Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России

Новые правила утилизации упаковки производителями появятся в России
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
8:51   14 Февраля 2020
Россия

Бесплатная парковка в Москве будет действовать 23 и 24 февраля

Бесплатная парковка в Москве будет действовать 23 и 24 февраля

Бесплатная парковка в Москве будет действовать 23 и 24 февраля, об этом сообщил замглавы столицы Максим Ликсутов. Любой житель или гость столицы сможет оставить автомобиль бесплатно на той улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. 

По словам Ликсутова, традиционно в праздничные дни интенсивность автомобильного движения в Москве снижается, поэтому разрешение на бесплатную парковку около театров, музеев, выставочных залов и площадок фестивалей не повлияет на загруженность городских дорог. 

«Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День защитника Отечества», — говорит заместитель мэра Москвы.

Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам, добавил Ликсутов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #парковка

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