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Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

 Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

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 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
8:27   14 Февраля 2020
Россия

Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

Народный артист РФ, композитор Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. По словам артиста, также переносится и банкет.

Свое 75-летие Антонов отметит 19 февраля, но никаких праздничных мероприятий он проводить не будет, так как перед новогодними праздниками перенес сложную операцию на ноге, передает ТАСС. Также артист говорит, что всеми организационными вопросами предстоящих концертов будут заниматься компетентные люди. Кроме того, к выступлениям могут привлечь коллег Антонова. 

«Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс: режиссура, свет, звук — это все затратное и сложное дело», — заявил композитор.

Антонов рассказал также, что давно не давал сольных концертов помимо корпоративов. При этом его гонорары за такие выступления намного меньше, чем пишут в СМИ. Композитор добавил, что был бы счастлив, если бы зарабатывал за корпоративы столько, как пишут журналисты. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #музыка #юрий антонов

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