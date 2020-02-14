Народный артист РФ, композитор Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем. По словам артиста, также переносится и банкет.

Свое 75-летие Антонов отметит 19 февраля, но никаких праздничных мероприятий он проводить не будет, так как перед новогодними праздниками перенес сложную операцию на ноге, передает ТАСС. Также артист говорит, что всеми организационными вопросами предстоящих концертов будут заниматься компетентные люди. Кроме того, к выступлениям могут привлечь коллег Антонова.

«Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс: режиссура, свет, звук — это все затратное и сложное дело», — заявил композитор.

Антонов рассказал также, что давно не давал сольных концертов помимо корпоративов. При этом его гонорары за такие выступления намного меньше, чем пишут в СМИ. Композитор добавил, что был бы счастлив, если бы зарабатывал за корпоративы столько, как пишут журналисты.