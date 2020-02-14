Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Авария произошла ранним утром на 449-м километре трассы «Волгоград — Москва» около поселка Павловка. «Газель» и грузовик столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что на месте погибли пятеро человек, все - пассажиры микроавтобуса. Детей среди погибших нет, отмечает источник.

На месте работают представители экстренных служб. Для ликвидации последствий ДТП привлекли пять человек и две единицы техники. Причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Накануне в ДТП в Псковской области погибли восемь человек: водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался в грузовик. Все погибшие — граждане Украины.