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8:07   14 Февраля 2020
Россия

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Авария произошла ранним утром на 449-м километре трассы «Волгоград — Москва» около поселка Павловка. «Газель» и грузовик столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что на месте погибли пятеро человек, все - пассажиры микроавтобуса. Детей среди погибших нет, отмечает источник. 

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

На месте работают представители экстренных служб. Для ликвидации последствий ДТП привлекли пять человек и две единицы техники. Причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. 

Накануне в ДТП в Псковской области погибли восемь человек: водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где на высокой скорости врезался в грузовик. Все погибшие — граждане Украины. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #тамбовская область

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