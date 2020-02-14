Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части КНР превысило 63,8 тысячи. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Ранее сообщалось о 1 367 жертвах коронавируса по всей стране. В статистике за четверг говорится о 121 погибшем. Ошибку в данных власти объяснили тем, что по ошибке дважды посчитали 108 жертв в провинции Хубэй.

По состоянию на полночь четверга, госкомитет получил от 31 провинции сведения о 63 851 подтвержденном случае заражения новым коронавирусом. На данный момент болеют 55 748 человек (10 204 находятся в тяжелом состоянии), 6 723 человека выписаны из больниц и 1 380 скончались.

За последние сутки выявлены 5 090 новых случаев заражения. Выздоровел 1081 пациент. Скончался 121 человек. Общее число людей в тяжелом состоянии возросло за сутки на 2 174 человека.