Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

 Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

 Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
7:50   14 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части КНР превысило 63,8 тысячи. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Ранее сообщалось о 1 367 жертвах коронавируса по всей стране. В статистике за четверг говорится о 121 погибшем. Ошибку в данных власти объяснили тем, что по ошибке дважды посчитали 108 жертв в провинции Хубэй.

По состоянию на полночь четверга, госкомитет получил от 31 провинции сведения о 63 851 подтвержденном случае заражения новым коронавирусом. На данный момент болеют 55 748 человек (10 204 находятся в тяжелом состоянии), 6 723 человека выписаны из больниц и 1 380 скончались.

За последние сутки выявлены 5 090 новых случаев заражения. Выздоровел 1081 пациент. Скончался 121 человек. Общее число людей в тяжелом состоянии возросло за сутки на 2 174 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...