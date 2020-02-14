Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии продолжает преуспевать в создании зоны безопасности вокруг шоссе М-4. Об этом сообщает военный корреспондент ФАН в САР Ахмад Марзук.

Согласно данным сводки на 14 февраля 06.00, сирийская арабская армия перенесла две атаки неизвестных боевиков в провинции Даръа и освободила два населенных пункта в провинции Алеппо. В боях с САА потери понесла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».

В свою очередь курдские боевики обстреляли укрепления протурецких сил на севере Алеппо. Они также подозреваются в причастности к двум взрывам на северо-западе Хасаки.

Турецкие военные обменялись ударами с курдскими боевиками в районе Тель-Тамра в Хасаке. Также они направили партию подкреплений в Идлиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о проведении гуманитарных акций в Хасаке, Даръа, Ракке и Хаме.