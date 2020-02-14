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 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
Юрий Антонов перенес юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

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 Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры под Тамбовом
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1380

 Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.
7:05   14 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии зачистила от боевиков еще два населенных пункта на западе провинции Алеппо.

Армия Сирии продолжает преуспевать в создании зоны безопасности вокруг шоссе М-4. Об этом сообщает военный корреспондент ФАН в САР Ахмад Марзук.

Согласно данным сводки на 14 февраля 06.00, сирийская арабская армия перенесла две атаки неизвестных боевиков в провинции Даръа и освободила два населенных пункта в провинции Алеппо. В боях с САА потери понесла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».

В свою очередь курдские боевики обстреляли укрепления протурецких сил на севере Алеппо. Они также подозреваются в причастности к двум взрывам на северо-западе Хасаки.

Турецкие военные обменялись ударами с курдскими боевиками в районе Тель-Тамра в Хасаке. Также они направили партию подкреплений в Идлиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о проведении гуманитарных акций в Хасаке, Даръа, Ракке и Хаме.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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