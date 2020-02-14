Турецкие блокпосты создают мирным сирийцам неудобства на трассе Дамаск — Алеппо

Сирийская армия при контрнаступлении на севере САР впервые за долгие годы смогла взять под контроль важную трассу М-5 Дамаск — Алеппо. Турецкие наблюдательные посты продолжают создавать неудобства для сирийцев.

После того, как города Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман были освобождены в минувшем месяце, пересекающая Сирию с севера на юг трасса М-5 Дамаск — Алеппо стала свободна. Теперь мирные жители могут ей свободно пользоваться.

Однако, дорога свободна не полностью. После Хан-Шейхуна поток машин будет вынужден делать крюк, поскольку впереди находятся два поста турецкой армии, которые блокируют километровый участок трассы. Турецкие военные пропускают только автомобили военной полиции РФ.

Блокпосты турецких военных стоят в данной местности уже более года, когда по этой территории проходила граница идлибской зоны деэскалации. Фронт сместился далеко на север, и турецкие солдаты остались в глубоком тылу. Несмотря на то, что они находятся там без разрешения Дамаска, сирийская армия стремится не обострять ситуацию.

Местным жителям приходится пользоваться объездной дорогой, которую размывает дождем. Люди терпят неудобства и ездят по бездорожью.