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 Трамп продлил режим ЧП на границе с Мексикой на один год

Трамп продлил режим ЧП на границе с Мексикой на один год
6:02   14 Февраля 2020
Весь мир

Трамп продлил режим ЧП на границе с Мексикой на один год

Трамп продлил режим ЧП на границе с Мексикой на один год

Американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс США о продлении на год режима ЧП на границе с Мексикой. Соответствующие обращение публикует пресс-служба Белого дома.

Трамп отмечает, что продолжающийся на южной границе гуманитарный кризис и ситуация с безопасностью продолжают угрожать национальной безопасности. По его словам, несмотря на то, что исполнительная власть предприняла шаги по сдерживанию этого кризиса, необходимо принимать дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

«В соответствии со статьей 202 закона о чрезвычайном положении я продлеваю на год режим чрезвычайного положения», — заявил президент США

Режим ЧП на границе предполагает направление дополнительных средств из федерального бюджета на строительство стены. Сенат и Палата представителей Конгресса США в 2019 году пытались отменить режим, но не смогли преодолеть вето Трампа.

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Автор: Олег Королев
#сша #стена на границе с мексикой

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