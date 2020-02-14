Крупнейшие мировые операторы круизных лайнеров убирают из маршрутов порты Азии

Крупнейшие операторы круизных лайнеров из-за эпидемии нового коронавируса начали исключать из своих маршрутов заходы в порты Сингапура и другие азиатские направления. Об этом пишет газета Straits Times со ссылкой на информацию, полученную от компаний.

Американская компания Celebrity Cruises рассказала изданию, что решения об отказе от азиатских маршрутов до последнего момента не было. Однако, из-за закрытия многими странами портов из-за угрозы распространения нового вируса, для захода ряда круизных лайнеров вместо Сингапура был выбран Дубай.

Также оператор Royal Caribbean сообщил, что намеченные на конец февраля круизы из сингапурского порта были отменены «в связи с нынешней ситуацией». При этом в компании заявили, что местный рынок остается для нее приоритетным.

Норвежская компания Cruise Line сообщила, что отменяет все азиатские круизы, запланированные на период с 15 апреля до 7 декабря.

Вышедший из Гонкога 1 февраля круизный лайнер Westerdam около недели не мог причалить в азиатских портах, поскольку власти опасались возможного наличия на борту людей, зараженных новым коронавирусом. олько 13 февраля судно прибыло в камбоджийский порт Сиануквиль.