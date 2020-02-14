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5:05   14 Февраля 2020
Весь мир

Число зараженных новым коронавирусом вне КНР превысило 500

Число зараженных новым коронавирусом вне КНР превысило 500

Число заразившихся новым коронавирусом вне КНР превысило пять сотен человек, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.

По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 выявлены за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что к пятнице число зараженных новым коронавирусом выросло до 52 тысяч человек. Количество новых жертв в регионе составило 116.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч. Сутки назад число зараженных увеличилось сразу на 15 тысяч человек. Власти объяснили этот скачок применением новой методики диагностики.

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Автор: Олег Королев
#коронавирус

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