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Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

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4:28   14 Февраля 2020
Весь мир

Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

Американский президент Дональд Трамп полностью доверяет генпрокурору Уильяму Барру, заявившему о проблемах в работе из-за твитов главы Белого дома. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации США Стефани Гришэм.

Она сообщила, что Трампа вообще не беспокоили комментарии Барра. Гришэм напомнила, что глава Минюста США имеет право публично выражать свое мнение.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что президент США полностью доверяет генеральному прокурору Барру.

Комментарий главы Минюста США последовал после ряда заявлений по делу его бывшего приятеля Роджера Стоуна. Прокуроры предложили его приговорить сроку в семь-девять лет тюрьмы, однако ведомство дезавуировало эти требования после того, как Трамп назвал их несправедливыми.

После того, как министерство взяло дело на контроль, все четверо прокуроров взяли самоотвод. Трамп заявил, что не вмешивался в это дело, имея на это право.

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Автор: Олег Королев
#трамп #минюст сша #уильям барр

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