Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

 Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  
Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

 Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч
МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

 Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии
Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  
Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

Трамп доверяет генпрокурору США, которому мешают работать его твиты

 Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч
3:57   14 Февраля 2020
Весь мир

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Рост количества зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к обычному темпу. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

Число больных в регионе за день увеличилось на 4 823 до 51 986 человек. За сутки было зафиксировано 116 новых летальных случаев.

Вчера число зараженных взлетело в полтора раза - сразу на 15 тысяч человек. Власти объяснили этот скачок применением нового метода диагностирования.

Китайские власти в конце минувшего года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (центральная провинция Хубэй). Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус.

Ранее сообщалось, что примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...