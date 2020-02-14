Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Рост количества зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к обычному темпу. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

Число больных в регионе за день увеличилось на 4 823 до 51 986 человек. За сутки было зафиксировано 116 новых летальных случаев.

Вчера число зараженных взлетело в полтора раза - сразу на 15 тысяч человек. Власти объяснили этот скачок применением нового метода диагностирования.

Китайские власти в конце минувшего года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане (центральная провинция Хубэй). Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус.

Ранее сообщалось, что примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.