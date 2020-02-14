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3:24   14 Февраля 2020
Весь мир

Президент Бразилии назвал Greenpeace «мусором»

Президент Бразилии назвал Greenpeace «мусором»

Бразильский президент Жаир Болсонару назвал природоохранную организацию Greenpeace «мусором». Об этом сообщает издание Globo.

Журналисты спросили у Болсонару его отношение к критике Greenpeace нового Совета по Амазонии. Организация, считает, что у органа нет четких целей, планов и бюджета.

В ответ на слова журналистов президент Болсонару назвал Greenpeace «мерзостью» и «мусором».

«Что такое Greenpeace? Что это за мерзость под названием Greenpeace?», — заявил он.

Он также заявил, что рассмотрит предложение о создании министерства исключительно по делам Амазонии, выдвинутое депутатом от штата Амазонас Атилой Линсом.

В свою очередь представительство Greenpeace в Бразилии выразило сожаление в связи с тем, что Болсонару «придерживается позиции, неподобающей для такой должности». Пресс-служба организации отмечает, в таких случаях аналогичные заявления «звучат как комплимент».

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Автор: Олег Королев
#бразилия #greenpeace #болсонару

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