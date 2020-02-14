Турчинов рассказал, как США отказывались помогать Украине

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что в 2014 году они отказали в военной помощи Киеву. Об этом он заявил во время выступления в американском Портленде.

По его словам, Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу», цена которой выяснилась позже. Турчинов заявил, что США обещали только дипломатическую поддержку, а также «любовь и уважение».

Он отметил, что Украина обращалась к странам Запада за военной помощью, но по началу не получала ее. По утверждению Турчинова, Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией, не несущей каких-либо обязательств.

Турчинов заявил, что военное сотрудничество Вашингтона и Киева началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, который согласился предоставить противоракетные ракеты Украине.