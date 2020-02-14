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Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала

 Лукашенко сравнил Белоруссию с восточной Швейцарией  

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Турчинов рассказал, как США отказывались помогать Украине

Турчинов рассказал, как США отказывались помогать Украине

 США помогут КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом

США помогут КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом
2:36   14 Февраля 2020
Весь мир

США помогут КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом

США помогут КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом

США готовы помочь Северной Корее в получении международной помощи для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщает Госдепартамент.

Отмечается, что США «глубоко обеспокоены» уязвимостью граждан КНДР перед вспышкой заболевания. Госдеп заявляет, что Вашингтон решительно поддерживает работу американских и международных организаций помощи и здравоохранения по противостоянию вируса в КНДР.

В сообщении говорится, что США выражают готовность оперативно содействовать выделению помощи со стороны данных организаций.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Позже выяснилось, что ее возбудителем является новый тип коронавируса. На данный момент число новых случаев заражения приближается к 60 тысячам, из них скончались 1367 человек.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр #коронавирус

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