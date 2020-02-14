Китайские врачи нашли эффективный метод лечения нового коронавируса

Используемая китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших новым коронавирусом COVID-19 показала свою эффективность при лечении. Об этом сообщает «Синьхуа».

Глава больницы в Ухане Чжан Динюй рассказал об эффективнорсти данного метода на пресс-конференции.

По словам экспертов, в плазме некоторых людей, чей организм смог справиться с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают бороться с болезнью.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного генезиса в в городе Ухань, расположенном в центральной провинции Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, которым 11 февраля ВОЗ дала название COVID-2019.

По последним данным, в КНР зафиксировано 59 493 подтвержденных случая заболевания. От вируса скончались 1353 человека.

Ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини предположил, что при неблагоприятном сценарии заразиться COVID-2019 могут до двух третей населения мира.