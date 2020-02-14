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1:38   14 Февраля 2020
Весь мир

Две трети населения мира могут заразиться коронавирусом, считают в ВОЗ

Две трети населения мира могут заразиться коронавирусом, считают в ВОЗ

Заразиться новым коронавирусом при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения планеты. Такое мнение выразил Bloomberg советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

Глава Центра по статистике инфекционных болезней в университете Флориды заявил, что карантинные меры могут замедлить распространение болезни. Однако, они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

Согласно модели Лонджини, которая построена на данных о том, что при обычных условиях вирус заражает еще двух или трех человек. Эксперт отмечает, что в случае, если уменьшит данный показатель двое, то вирусом заразится третья часть жителей мира.

Китайские власти 31 декабря уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый коронавирус. Организация признала ситуацию вокруг коронавируса ЧП международного масштаба.

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Автор: Олег Королев
#воз #коронавирус

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