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1:01   14 Февраля 2020
Россия

МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МО РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Вдоль российских границ разведывательную деятельность вели 33 летательных аппарата. Об этом говорится в инфографике газеты Минобороны РФ «Красная звезда».

В материале отмечается, что за последнюю неделю истребители дежурных сил противоракетной обороны дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ РФ.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

Также у границ РФ за неделю вели разведку шесть беспилотников.

Ранее командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук рассказал, что несколько десятков минут нужно для защиты Москвы от ракетного удара. Также он отметил наличие у РФ радиолокационной станции «Дон-2Н», которая способна обеспечивать одновременный обзор всей верхней полусферы на дальностях несколько тысяч километров.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #разведактивность

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