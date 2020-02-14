МИД РФ раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Ливии за несбалансированность

Принятая Совбезом ООН резолюция по Ливии содержит несбалансированные положения. Об этом сообщает МИД РФ.

Подчеркивается, что российская сторона настоятельно убеждала коллег по Совбезу не торопиться с принятием документа и добиваться согласия всех сторон с итогами конференции по Ливии в Берлине.

МИД РФ напоминает, что о принципиальной важности данного шага говорили и другие члены СБ, которые не были приглашены в Берлин. Подчеркивается, что ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках «Совместного военного комитета "5+5"». Результатом его работы должно стать формулирование эффективных параметров прекращения огня, которые могли бы быть закреплены резолюцией.

Теперь итоговая резолюция содержит массу несбалансированных положений. Кроме того, документ предполагает возможность ввода санкций за несмполнение того, чего нет - официально заключенного перемирия. В МИД РФ выразили сомнения, что подобные «ультиматумы и односторонние подходы» поспособствуют мирному урегулированию.

После голосования по резолюции постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не смогла поддержать документа из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами.

Россия занимает примирительную позицию и поддерживает мирное урегулирование в Ливии. Москва неоднократно призывала международное сообщество учитывать мнение ливийцев. Однако, несмотря на все призывы, их интересны продолжают игнорироваться.