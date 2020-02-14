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0:09   14 Февраля 2020
Россия

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Бессрочный пикет в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии в мае 2019 года, начался в четверг, 13 февраля, у ливийского посольства в Москве.

Участие в акции приняли друзья и знакомые социологов, простые неравнодушные россияне, а также поддержку им выказали депутаты Государственной думы, общественные деятели, отдельные журналисты и крупные СМИ – все кроме российской либеральной прессы, которая хранит на этот счет упорное молчание.

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Об этом в четверг вечером сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что Министерство иностранных дел России, отвечая на запрос «КП» и ФАН, сообщило, что постоянно поднимает вопрос незаконного удержания российских граждан в ливийской тюрьме и требует их незамедлительного освобождения. Новости об акции в поддержку российских социологов опубликовали многие СМИ, даже американская газета The Washington Post опубликовала открытое письмо главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича.

Но либерально настроенные СМИ игнорируют всю информацию на этот счет. Те самые издания, которые весной 2019 года наперебой продвигали версию о «вмешательстве в выборы», выгодную террористам и похитителям российских граждан, устроив скоординированную информационную атаку, сейчас молчат. Об узниках незаконной ливийской тюрьмы «Митига» молчат РБК и «Дождь», «Эхо Москвы» и «Новая газета». Последнее издание, кстати, скорее выступит на стороне террористов, которые похитили российских граждан, так как один из работающих там авторов – Денис Коротков – на протяжении нескольких месяцев при поддержке беглого российского олигарха Михаила Ходорковского общался с террористами ИГ* (запрещенной в России организации).

Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии

Никто из российских СМИ, лидеров либеральной тусовки и правозащитников, привыкших работать исключительно по заданию западных кураторов – то есть все, кто позиционирует себя как защитников россиян от произвола – демонстративно не проронил ни слова об акции в поддержку двух россиян, которые не просто оказались заложниками ливийских бандитов, но и подвергаются пыткам в тюрьме «Митига».

«Российская оппозиция не замечает проблем попавших в беду за рубежом соотечественников. Намного больше их заботит судьба экстремистов и террористов, к примеру, задержанных по делу Сети. Пока десятки патриотически настроенных граждан стоят под стенами посольства Ливии в Москве с призывами освободить похищенных Максима Шугалея и Самера Суэйфана, внимание антигосударственной оппозиции обращено куда угодно, но не на них», — рассказала ФАН политолог Юлия Стрелкова

При этом она напомнила, что аналогично ситуация складывалась в свое время с Кириллом Вышинским, незаконно задержанным СБУ, которого либо игнорировали, либо шельмовали наравне с украинскими силовиками.

«Давайте честно: эти люди просто не намерены кому-либо помогать. Для них важен заработок, хайп, положительная пресса в США или Европе. Россияне им не нужны», — подчеркнула политолог.

* - Либералы упорно отказываются поддержать россиян, похищенных террористами в Ливии 

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Автор: Александр Люблинский
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