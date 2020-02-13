ЦПВС сообщает о 24 обстрелах в сирийском Идлибе за последние сутки

Незаконные вооруженные формирования 24 раза за последние сутки открывали огонь на территории идлибской зоны безопасности. Об этом в четверг вечером сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, слова которого приводит агентство ТАСС.

«За прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела», — сообщил он, отметив, что боевики обстреляли по три населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, и семь населенных пунктов в провинции Латакия.

Также Борнеков сообщил, что сотрудники российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо, а армейская авиация провела воздушное патрулирование, вылетев с аэродромов Метрас и Эль-Камышлы и туда же вернувшись.

«Все мероприятия в рамках патрулирования <…> прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — подчеркнул руководитель ЦПВС.

Представители российского Центра по примирению, по словам Боренкова, провели в четверг одну гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка, раздав жителям населенного пункта Эль-Хнейфис 250 продовольственных наборов, общий вес которых составил 910 килограмм. При этом российские военные медики оказали медицинскую помощь 258 мирным гражданам в населенных пунктах Эль-Камышлы в провинции Хасеке, Айн-Иса в провинции Ракка и Кобани в провинции Алеппо.