Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря о ситуации на Украине, заявила, что там имеется множество проблем, которые закладывались на протяжении долгих лет и которые необходимо решать

«Там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?», — сказала Захарова, слова которой приводит газета «Комсомольская правда».

При этом дипломат призвала журналистов не оперировать клише, которые периодически подбрасывает Киев.

Украинский народ, добавила Захарова, прошел уже много испытаний, но все же «купился» сначала на лозунги «оранжевой революции», а потом на лозунги людей, выдававших себя за украинцев – политиков, которые «нацепили» вышиванки, пытаясь выдать себя за защитников интересов украинского народа.

Также Захарова прокомментировала президентство Владимира Зеленского, отметив, что нынешнему украинскому лидеру необходимо инвестировать большое количество сил, чтобы реализовать возложенные на него надежды.