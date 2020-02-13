Полицейские задержали женщину, которая бросила младенца в переходе в Москве

Московский полицейские разыскали и задержали женщину, предположительно мать двухмесячного мальчика, которая накануне оставила ребенка в подземном переходе рядом со входом на станцию метро «Парк Победы».

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление МВД.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники… Задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

При этом в Следственном комитете сообщили, что задержана 29-летняя приезжая.

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Напомним, в среду, 12 февраля, прохожие обнаружили младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» и вызвали скорую помощь и полицию.

Как сообщила позже уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, здоровью мальчика ничто не угрожает, однако в детской клинической больнице, куда доставили мальчика, ему проведут комплексное обследование. По факту оставления ребенка в опасности было возбуждено уголовное дело.