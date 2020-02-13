Путин принял отставку губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, занимавший этот пост с 2000 года в четверг, 13 февраля, подал в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что президент РФ Владимир Путин отставку Артамонова принял, после чего назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владислава Шапшу и провел с ним встречу.

Также сообщается, что Шапша проходит обучение в третьем потоке так называемой «школы губернаторов» - Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Данная программа была запущена на базе Высшей школы государственного управления в июне 2017 года.